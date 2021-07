The Ascent su PC: niente DLSS e Ray Tracing nella versione Xbox Game Pass

Sono in molti i giocatori che stanno riscontrando qualche problema con una delle versioni PC di The Ascent, la quale presenta alcune gravi lacune dal punto di vista tecnico.

Se la versione Steam non sembra soffrire di alcun tipo di problematica, l'edizione pubblicata sul Microsoft Store e disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass presenta una serie di difetti che in molti stanno lamentando sui social. Stando alle dichiarazioni degli utenti, infatti, questa specifica edizione PC del titolo Neon Giant non implementa il supporto ad alcune tecnologie come il DLSS o il Ray Tracing. Come se non bastasse, pare che questa versione di The Ascent obblighi i giocatori ad utilizzare le DirectX 12, versione delle librerie che in alcuni casi potrebbe creare qualche problema e degradare le prestazioni. Insomma, al momento l'unica versione PC del gioco a funzionare perfettamente è quella Steam ed è probabile che nelle prossime ore sia in arrivo un aggiornamento che allinei le due edizioni.

In attesa di una patch, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di The Ascent, che da poche ore è disponibile esclusivamente su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.