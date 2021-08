The Ascent PC: le versioni Steam e Game Pass saranno presto identiche, promette Neon Giant

Nonostante la mole di interventi compiuti con la prima patch di The Ascent, ci sono ancora delle discrepanze tra la versione PC acquistabile su Steam e l'edizione "gratuita" scaricabile su Xbox Store dagli abbonati a Game Pass. Neon Giant ne è consapevole e sottolinea di essere al lavoro per risolvere questo problema.

Nel corso di un'intervista concessa a VG247.com da Arcade Berg, il Game Director di The Ascent ha rimarcato questo aspetto e spiegato come "ci sono più versioni PC del gioco perché i processi da attuare per la loro distribuzione sono sostanzialmente diversi. Ma stiamo lavorando costantemente, come testimoniato dall'ultima patch arrivata poco fa. Quindi sì, ci stiamo impegnando a risolvere questo problema, lavoriamo ogni singolo giorno per assicurarci che tutto vada a posto".

Guardando al futuro, e alle possibili funzionalità da implementare con i prossimi aggiornamenti di The Ascent, Berg ha discusso dell'eventuale introduzione del Cross-Play tra la versione Steam e le edizioni Xbox disponibili su Game Pass: "Se vogliamo introdurre questa funzione? Sì, assolutamente! Ma si tratta di un'aggiunta che richiede tanto lavoro supplementare e al momento non posso promettervi nulla. Certo, desideriamo aggiungerla, ma in tutta sincerità non posso dirvi se ciò accadrà o meno, perché al momento nemmeno noi sappiamo se potrà accadere o meno".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione dello sparatutto cyberpunk The Ascent.