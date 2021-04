The Ascent, promettente sparatutto cyberpunk: tutti i dettagli in video!

Tra le produzioni in dirittura di arrivo nel corso del 2021 nell'ambito dell'ecosistema Microsoft, trovano spazio diverse produzioni indipendenti dall'animo ambizioso e intrigante.

Mentre vi propone una ricca anteprima di 12 MInutes, il nostro Marco Mottura ha avuto la possibilità di osservare in azione anche The Ascent, intrigante sparatutto atteso su PC, Xbox One e Xbox Series X. A plasmare l'esperienza, - che peraltro troverà spazio sul catalogo Xbox Game Pass sin dal Day One - è il team di Neon Giant. Di stanza in Svezia, la piccola software hosue è composta da circa una dozzina di sviluppatori con trascorsi in IP del calibro di Gears of War, Bulletstorm, Far Cry 2 e Wolfenstein.

Shooter dall'ambientazione che rievoca atmosfere cybperunk, The Ascent cela al suo interno anche un'anima cooperativa, pensata per un massimo di 4 combattivi videogiocatori. Dopo aver potuto osservare la produzione in azione in anteprima, il nostro Marco Mottura è pronto a raccontarvi tutte i dettagli sull'esperienza in una ricca video anteprima dedicata. Come da tradizione, il filmato p disponibile direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



Per chi desiderasse ulteriori informazioni in merito, segnaliamo che quest'oggi il Canale Twitch di Everyeye ospiterà proprio una diretta dedicata a The Ascent e a 12 Minutes.