The Ascent su PS4 e PS5: l'uscita è imminente? Lo suggerisce il rating ESRB

Dopo essere passata al vaglio della rating board taiwanese, la versione PS4 e PS5 di The Ascent viene valutata anche dall'ESRB statunitense per ricevere la nuova valutazione in vista di un'uscita che, oramai, sembra davvero imminente.

L'ente americano preposto alla classificazione dei videogiochi in procinto di essere commercializzazioni assegna alle trasposizioni PlayStation di The Ascent il medesimo rating delle già disponibili versioni PC, Xbox One e Series X/S.

La scheda che accompagna la valutazione dell'ESRB riprende inoltre la sinossi del gioco per ampliarla con la descrizione dei fattori che concorrono a rendere The Ascent un titolo dal rating "Mature 17+", corrispondente al PEGI 18 europeo. Quasi sicuramente, le versioni PlayStation di The Ascent comprenderanno anche tutti gli aggiornamenti pubblicati in questi mesi dagli sviluppatori svedesi per superare le criticità e i bug ravvisati al lancio su piattaforme dell'ecosistema Microsoft, incluse le patch correttive per il bilanciamento del gameplay.

Speriamo quindi di ricevere al più presto una conferma o una smentita da parte di Neon Giant sugli indizi delle rating board americane e taiwanesi per l'imminente arrivo di The Ascent su PS4 e PlayStation 5. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di The Ascent su PC e console Xbox, con tutte le considerazioni e le analisi di Gabriele Laurino sui contenuti e sull'esperienza ludica offerta dall'action cyberpunk.