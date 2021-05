The Ascent: lo sparatutto cyberpunk è bello da vedere e divertente da giocare

Abbiamo provato per due ore in esclusiva The Ascent, il nuovo twin stick shooter open world di stampo cyberpunk firmato da Neon Giant e destinato ad arrivare su PC e Xbox a luglio: un gioco bello da vedere e solido da giocare.

Il tempo trascorso nella dimensione sci-fi di The Ascent, infatti, ha contribuito ad alimentare le nostre speranze per questo sparatutto intriso di elementi ruolistici, restituendoci l'immagine di un prodotto estremamente solido sia sul fronte della grafica che del gameplay.

All'ombra delle strutture architettoniche che imperlano il paesaggio urbano di Veles, il nostro compito sarà quello di riportare l'ordine in una città messa a ferro e fuoco da una serie di eventi catastrofici e dalle immancabili bande di criminali che, rintanatesi nei bassifondi, minacciano di far precipitare la situazione.

L'esperienza di gioco offerta da The Ascent verterà quindi attorno alle missioni da dover portare a termine nei panni dei "pacificatori", sia da soli che in compagnia dei propri amici grazie alla modalità cooperativa che correrà lungo tutta la campagna principale. The Ascent sarà anche un tripudio di esplosioni, merito soprattutto delle numerose bocche da fuoco ipertecnologiche che potremo ottenere nello scenario o strappare dalle fredde mani dei nemici appena abbattuti.

Per uno sguardo approfondito sul gameplay e sui contenuti del twin stick shooter fantascientifico di Curve Digital e Neon Giant, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su The Ascent nell'attesa che si faccia il 29 luglio per poter immergerci nelle atmosfere del titolo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, "gratis" dal lancio su Game Pass.