The Ascent tradotto in italiano e su PS5? La risposta di Neon Giant

Mentre prosegue il supporto post lancio offerto dal team di Neon Giant alla sua ultima creazione indipendente, la community videoludica non manca di rivolgere ulteriori richieste alla software house.

Tra queste ultime, realizza la propria comparsa anche una localizzazione in lingua italiana per The Ascent, al momento assente dal titolo. Su questo fronte, Neon Giant si è espressa con il cinguettio che trovate in calce, con il quale garantisce di essere consapevole del desiderio dell'utenza della nostra penisola. "Anche se non possiamo promettere una traduzione in italiano al momento, - scrive il team su Twitter -, siamo consapevoli che parte dei nostri giocatori la sta richiedendo e si tratta di qualcosa che abbiamo assolutamente intenzione di fare nel momento in cui sarà logisticamente possibile". Perora, dunque, non resta che attendere.

Apparentemente più ottimista la visione di Neon Giant in merito ad una versione PlayStation 5 di The Ascent. Su questo fronte, il team infatti scrive: "Anche se non abbiamo alcun annuncio da condividere al momento, vogliamo che sappiate che il team vi ascolta ed è consapevole delle richieste per una versione PS5. Teneteci d'occhio qui su Twitter per futuri aggiornamenti!". Insomma, nessuna conferma per il momento, ma se non altro i toni del team sembrano essere piuttosto ottimisti.



Disponibile su PC, console Xbox e catalogo Xbox Game Pass, The Ascent ha realizzato incassi notevoli per un titolo Indie.