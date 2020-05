The Ascent: un trailer svela l'action RPG in versione Xbox Series X

Tra gli annunci fatti in occasione dell'Inside Xbox con protagonisti i giochi Xbox Series X c'è anche The Ascent, titolo in sviluppo presso il neonato studio Neon Giant, formato da veterani del settore che hanno lavorato a serie del calibro di Wolfenstein, DOOM, Bulletstorm e Gears of War.

Il gioco in questione è un ibrido tra shooter e action RPG con visuale isometrica ambientato in un universo cyberpunk nel quale le megacorporazioni hanno il controllo su qualsiasi oggetto o persona. Con il collasso del Gruppo Ascent, il mondo finisce nel caos e sopravvivere in questa situazione diventa ancor più difficile. A soccorrere i più indifesi arriviamo noi, che dovremo vedercela con i brutti ceffi delle corporazioni e con una serie di gang che ci metteranno i bastoni tra le ruote. Il gioco, dalle premesse piuttosto interessanti per chi ama questo genere di setting, potrà anche essere giocato in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa.

Non manca ovviamente il supporto alle caratteristiche uniche della prossima console Microsoft che rendono il titolo Xbox Series X Optimized, ovvero supporto ai caricamenti veloci, al 4K, al Ray Tracing e allo Smart Delivery, dal momento che il gioco arriverà anche sull'attuale generazione.

A proposito di megacorporazioni,