The Ascent: un tripudio di esplosioni sci-fi nelle nuove clip del GDR per PC e Xbox

Gli sviluppatori di Neon Giant si riaffacciano sui social per condividere delle nuove, "esplosive" clip animate di The Ascent, l'ambizioso sparatutto GDR con visuale dall'alto che sarà disponibile su PC e in esclusiva console su sistemi Xbox nel corso del 2021.

Le clip in questione sono state realizzate interamente con il motore grafico del titolo, rappresentandone di fatto l'esperienza artistica e visiva che dovremo attenderci dall'opera. Le nuove animazioni s'accompagnano alle recenti immagini iperrealistiche di The Ascent che gli autori svedesi hanno condiviso per proiettarci nella dimensione distopica della loro prossima IP a tinte cyberpunk.

Le esplosioni che possiamo ammirare nel ricco materiale multimediale proposto da Neon Giant (lo trovate nei tweet che vi riportiamo in calce alla notizia) saranno la diretta conseguenza delle azioni compiute dai giocatori dopo aver indossato i panni dei "pacificatori" ed essersi addentrati nei quartieri malfamati gestiti da bande criminali armate fino ai denti.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che lo sparatutto ruolistico di Neon Giant sarà tra i protagonisti dell'ID@Xbox Indie Showcase, l'evento digitale organizzato da Microsoft per giovedì 26 marzo con la partecipazione di oltre 25 giochi destinati ad arrivare su PC, Xbox One e Series X/S, molti dei quali anche su Xbox Game Pass. Si spera quindi che lo show indie del Team Xbox faccia da sfondo alla presentazione di un nuovo video gameplay di The Ascent e, perché no, all'annuncio della data d'uscita.