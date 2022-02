The Ascent, è ufficiale: l'action GDR cyberpunk arriva su PS4 e PS5!

I leak accompagnati dai recenti avvistamenti di The Ascent per PS4 e PS5 sulle rating board internazionali trovano ufficialmente conferma con l'annuncio, da parte di Curve Games e Neon Giant, dell'arrivo a breve del loro action ruolistico in salsa cyberpunk su console PlayStation.

Disponibile dal 29 luglio dello scorso anno su PC, Xbox One e Xbox Series X/S (con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass), l'odissea sci-fi di Neon Giant vedrà presto la luce dei negozi digitali del PlayStation Store sotto l'egida di Curve Games. I preordini per le nuove versioni PS4 e PS5 di The Ascent sono già attivi sullo store delle console PlayStation e consente di sbloccare l'RPEG 33, un devastante lanciarazzi energetico dotato di mirino laser dal caratteristico colore blu della famiglia di piattaforme casalinghe di Sony.

Sia su PS4 che su PlayStation 5, The Ascent sarà disponibile esattamente tra un mese, ossia a partire dal 24 marzo 2022. Nella sua edizione PS5, il titolo dovrebbe vantare le migliorie e le ottimizzazioni della versione Xbox Series X, come il framerate a 60fps e il supporto alla risoluzione 4K.

Prima di lasciarvi ai commenti, invitiamo gli interessati ad approfondire gli aspetti inerenti il gameplay, il comparto grafico e i contenuti di questo action GDR in salsa cyberpunk leggendo la nostra recensione di The Ascent.