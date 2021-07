The Ascent: versione PC su Game Pass senza DLSS e Ray Tracing? Neon Giant chiarisce

Con un messaggio pubblicato sui social, i rappresentanti di Neon Giant intervengono per chiarire i dubbi della community riguardanti la versione PC di The Ascent su Game Pass senza DLSS e Ray Tracing.

Discutendo dell'argomento con i tanti appassionati che, giustamente, si lamentano per le mancanze della versione PC di The Ascent su Game Pass, i curatori dei profili social della casa di sviluppo svedese rassicurano gli utenti e confermano di essere al lavoro per risolvere quanto prima il problema.

In riferimento alle differenze grafiche e contenutistiche tra le versioni Steam e Game Pass di The Ascent su PC, i ragazzi di Neon Giant spiegano infatti che "stiamo lavorando per portarle alla parità". L'intenzione di Neon Giant è perciò quella di lanciare al più presto una patch che possa risolvere il problema del mancato accesso all'upscaling DLSS e all'illuminazione dinamica in Ray Tracing con la versione di The Ascent per Game Pass.

Nel messaggio condiviso sui social dagli sviluppatori svedesi viene citato anche un possibile intervento per risolvere un altro problema segnalato di recente da alcuni giocatori della versione PC per Xbox Game Pass dello sparatutto cyberpunk, ovvero quello del ritardo nel caricamento dei livelli. In attesa di conoscere le tempistiche di pubblicazione delle patch per il DLSS, il Ray Tracing e i caricamenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Ascent a firma di Gabriele Laurino.