The Ascent su Xbox Series X, parla il team: 20 anni fa sarebbe stato impossibile

Nel corso del primo appuntamento ufficialmente dedicato ai giochi in arrivo sulla next gen di casa Microsoft è stato annunciato The Ascent per Xbox Series X.

L'Action RPG, atteso anche su Xbox One e PC, è attualmente in sviluppo presso gli studi di Neon Giant, un piccolo team indipendente che nonostante le ridotte dimensioni ha saputo attirare l'attenzione del pubblico sulla propria produzione. I co-fondatori della software house svedese, Tor Frick e Arcade Berg, sono stati recentemente protagonisti di un'intervista condotta da Edge, durante la quale hanno voluto evidenziare la relativa facilità con cui hanno potuto approcciarsi al mondo next gen verdecrociata.

"Microsoft è molto aperta e accessibile. - ha esordito Berg - Voglio dire, Tor ha lavorato su non so quanti hardware sino ad oggi, quindi abbiamo visto passare diverse generazioni di console e le cose si fanno sempre migliori. Microsoft sa che cosa serve per fare un gioco sui propri hardware, quindi sono preparati, tutti gli strumenti sono a disposizione".



Frick ha invece evidenziato come il "salto" offerto da Xbox Series X sarà "enorme". Con la versione next gen di The Ascent, ad esempio, il team sta puntando a raggiungere lo standard dei 4K a 60fps, trovando grandi soddisfazioni nella velocità consentita dall'hardware. Inoltre, sottolinea - sviluppare giochi si sta facendo sempre più semplice e utilizzare a pieno la potenza dell'hardware: "Vent'anni fa, uno studio Indie di 11 persone non avrebbe potuto realizzare quello che noi stiamo facendo oggi".



Per ulteriori dettagli su questo nuovo Action RPG dalle atmosfere cyberpunk, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di The Ascent, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.