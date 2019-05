The Avengers Project: Crystal Dynamics cerca un Direttore Narrativo

Lo straordinario successo di Avengers Endgame potrebbe contribuire, seppure indirettamente, a rendere ancora più ambizioso il videogioco sui Vendicatori della Marvel in sviluppo presso Crystal Dynamics.

Stando infatti al nuovo aggiornamento pubblicato sulle pagine del sito ufficiale della compagnia californiana, nel team di sviluppo di The Avengers Project entrerà presto un nuovo Direttore Narrativo che aiuterà gli autori americani a realizzare "un'esperienza di stampo cinematografico emozionante e memorabile".

Chi vorrà assumere questo prestigioso incarico, si legge nell'annuncio di lavoro di Crystal Dynamics, dovrà aver maturato le competenze adatte attraverso un'esperienza pluriennale nel settore, suggerendo così la volontà degli sviluppatori di Shadow of the Tomb Raider di dare forma a un titolo con una componente narrativa particolarmente solida. Un fattore, quest'ultimo, che tenderebbe a escludere le recenti voci di corridoio legate all'eventualità che The Avengers Project potesse essere un gioco votato quasi esclusivamente al multiplayer cooperativo e competitivo.

Prima di far volare l'immaginazione come il martello di Thor, vale però la pena sottolineare come nell'annuncio in questione non ci sia alcun riferimento diretto al videogioco sugli Avengers: il nuovo Direttore Narrativo di Crystal Dynamics, di conseguenza, potrebbe occuparsi di un titolo non ancora annunciato. Molto probabilmente, ne sapremo qualcosa di più durante l'E3 2019 di metà giugno, e più precisamente il prossimo 10 giugno in occasione della conferenza E3 di Square Enix.