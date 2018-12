The Avengers Project: il direttore creativo ci aggiorna sullo sviluppo

Sono passati quasi due anni dall'annuncio di The Avengers Project, nuovo titolo di Square Enix in sviluppo presso Crystal Dynamics dedicato al celebre gruppo di supereroi. Eppure, non sono mai state condivise informazioni di rilievo, né tantomeno filmati di gameplay.

I giocatori, com'è facile immaginare, sono incredibilmente curiosi. Sia per l'incredibile popolarità dei personaggi, che negli ultimi anni sono saliti alla ribalta grazie al Marvel Cinematic Universe, sia per l'importanza dei nomi coinvolti. Crystal Dynamics può infatti contare sul supporto di Eidos Montreal, oltre che sulla collaborazione di sviluppatori provenienti da studi come Naughty Dog e Visceral Games.

Alcuni rumor davano per scontata la partecipazione di The Avengers Project ai recenti Game Awards 2018, ma come ben sapete ciò non è accaduto. Le continue richieste dei giocatori hanno spinto Shaun Escayg, direttore creativo e scrittore del progetto, ad intervenire su Twitter: "Grazie a tutti per l'interesse che state mostrando nei confronti di The Avengers Project. Stiamo lavorando duramente su questo gioco davvero ambizioso, e siamo eccitati all'idea di condividere maggiori informazioni con voi quando i tempi saranno maturi".

Lo sviluppatore non ha svelato alcun dettaglio sul titolo, che lui stesso definisce ambizioso, ma almeno ci ha assicurato che i lavori stanno procedendo regolarmente e che è solo una questione di tempo prima che venga svelato. Al momento, quindi, non possiamo far altro che continuare a pazientare. The Avengers Project sarà solo il primo di una serie di titoli dedicati ai supereroi, che andranno a comporre un universo vasto, duraturo e completamente originale. L'accordo tra Square Enix e Marvel Entertainment è pluriennale.