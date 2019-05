Marvel's Avengers sarà svelato all'E3 2019, è ufficiale!

Le indiscrezioni dei giorni scorsi, alla fine, si sono rivelate veritiere: Square Enix ha fatto sapere che l'attesissimo The Avengers Project verrà svelato ufficialmente nel corso della conferenza E3 2019!

L'appuntamento è fissato per le 03:00 di martedì 11 giugno, quando i vertici di Square Enix saliranno sul palco della fiera losangelina. Il titolo, che a quanto pare si chiamerà molto semplicemente Marvel's Avengers, è stato svelato più di due anni fa, ma nel corso di tutto questo tempo non si è mai mostrato in un video gameplay vero e proprio. Sappiamo solamente che si trova in via di sviluppo presso gli studi di Crystal Dynamics, con il supporto dei ragazzi di Eidos Montreal, e che rappresenterà il primo mattone di un universo vasto, duraturo e completamente originale, creato in diretta collaborazione con Marvel Entertainment.

A parte ciò, non conosciamo dettagli relativi al gameplay. Secondo alcuni recenti rumor, potrebbe trattarsi di un avventura in terza persona con una componente stealth. La certezza, in ogni caso, l'avremo solamente durante la conferenza E3 2019 di Square Enix che, ovviamente, noi di Everyeye seguiremo in diretta nonostante l'ora tarda! Vi aspettiamo tra le nostre pagine e sul canale Twitch!