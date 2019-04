The Avengers Project sarà in terza persona e avrà una componente stealth?

Nonostante sia stato annunciato ormai da alcuni anni, sappiamo ancora molto poco su The Avengers Project, gioco in fase di sviluppo presso gli studi di Crystal Dynamics, con il supporto di Eidos Montreal. Due annunci di lavoro svelano ora nuovi dettagli...

Gli sviluppatori hanno recentemente pubblicato due annunci di lavoro per cercare un Combat System Designer e un AI Combat Designer: negli annunci in questione si parla di "un gioco in terza persona con focus sui combattimenti corpo a corpo, con sparatorie, fasi stealth e scontri con boss."

I candidati dovranno "gestire l'IA dei nemici, i combattimenti, le fasi stealth, le armi e gli oggetti, oltre a doversi occupare delle coperture e delle meccaniche delle battaglie corpo a corpo", per questo ruolo viene richiesta esperienza nella creazione di sistemi di combattimento nei giochi in terza persona.

Questo è tutto quello che sappiamo sul progetto, The Avengers Project potrebbe essere svelato durante la conferenza E3 di Square-Enix in programma per l'11 giugno alle 03:00 del mattino, ora italiana. Tra i tanti rumor, c'è chi ipotizza che il gioco possa uscire su PlayStation 5 e Xbox Scarlett...