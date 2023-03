The Axis Unseen: l'horror da un creatore di Skyrim e Fallout si mostra in un nuovo trailer

La serata dei Future Games Show continua a regalarci alcune sorprese ed altre certezze sul fronte videoludico, mostrando esperienze già annunciate come la spettacolare espansione gratis di Sifu ed altro ancora. In occasione dell'importante evento di marzo, però, vi è stata anche la possibilità di tornare a vedere The Axis Unseen.

Sulla falsa riga di Skyrim e Fallout, The Axis Unseen promette di portare al mondo intero un'avventura horror heavy metal come mai vista fino ad ora, complice la presenza di uno degli sviluppatori delle due grandi IP Bethesda alle redini del progetto. Il misterioso Open World condurrà i giocatori verso un'esperienza di caccia ai mostri da incubo e non solo.

Al momento non conosciamo moltissime informazioni circa la reale data d'uscita del gioco, nonostante Just Purkey Games (editor e developer della produzione) ha confermato - anche nel corso dei Future Games Show - l'uscita di The Axis Unseen nel corso del 2024. La finestra di pubblicazione è molto ampia ma, nonostante questo, l'ultimo trailer portato sul palco dell'evento di oggi ha sicuramente riacceso gli animi dei videogiocatori intenti a mettere le mani sul venturo titolo.

Dopo le cartoline che hanno mostrato l'Open World in stile Skyrim di The Axis Unseen, la curiosità è davvero tanta, soprattutto a seguito del nome dietro alla produzione in questione. In attesa dell'uscita definita del gioco, Just Purkey Games ha garantito a tutti i giocatori di mettere il titolo alla lista dei desideri sulla piattaforma proprietaria di Valve.