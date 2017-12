The Ballad Singer: campagna Kickstarter conclusa con successo, ecco le prime ricompense

La campagna Kickstarter di, progetto a opera della software house italiana, si è conclusa con successo qualche giorno fa, lo studio potrà quindi procedere in tranquillità allo sviluppo del gioco fino alla sua uscita prevista per novembre del prossimo anno.

Curtel Games ha infatti raccolto ben 33,472 euro a fronte di una richiesta di 25.000 euro, riuscendo a raggiungere anche il primo stretch goal che prevede la realizzazione di un'apposita icona per ogni singola opzione selezionabile in-game. La software house ha già cominciato a inviare via mail le prime ricompense, se dunque avete partecipato alla campagna vi conviene dare un'occhiata alla vostra casella di posta. Segnaliamo, inoltre, che qualora vogliate supportare ulteriormente lo sviluppo del gioco siete ancora in tempo: il progetto si è ora spostato su Indiegogo, presso questo indirizzo trovate tutte le informazioni necessarie.

The Ballad Singer sarà un’esperienza con elementi da Visual Novel, GDR e libro game, in cui il corso degli eventi sarà completamente affidato al giocatore, che, in base alle scelte che avrà effettuato durante l’avventura, potrà vivere fino a 1700 storie e 40 finali differenti; il tutto accompagnato da una narrazione integralmente in italiano. La produzione di contraddistingue, inoltre, per l'assenza del Game Over: in caso di morte di uno dei 4 personaggi giocabili (il bardo guerriero Daragast, il mago Leon, la ranger Ancoran e l'assassino silenzioso Ancalimo), non potremo più utilizzarlo e la storia proseguirà con gli altri avventurieri all'interno di un mondo pesantemente influenzato dalle scelte precedenti.