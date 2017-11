The Ballad Singer, un nuovo gioco tutto italiano approda su Kickstarter

ha annunciato cheè ora su Kickstarter, un progetto tutto italiano che promette un’esperienza trasversale tra una Visual Novel, un GDR ed un libro game.

Diverse sono le caratteristiche che contraddistinguono TBS: una narrazione integrale in italiano, ciascuna singola scelta appositamente illustrata, centinaia di percorsi decisionali e 40 finali differenti.

I numeri sono davvero grandi, il narratore leggerà attorno alle 400.000 parole e l’illustratore sarà alle prese con più di 2500 illustrazioni differenti.

La struttura del gioco si presenta come un’enorme ramificazione dove ogni scelta del giocatore influenza non solo la storia in corso ma anche quelle degli altri personaggi giocabili e di tutto il mondo di gioco.

Non è tutto, è stato rivisto il concetto di Game Over. Quando un avventuriero viene ucciso o raggiunge un finale, non potrà più essere utilizzato. La morte è quindi definitiva, ma l’avventura non termina: si potrà proseguire con un altro personaggio in un ecosistema fortemente influenzato dalle scelte di quello precedente, e anche dagli effetti provocati dalla sua morte. Il mago ha risvegliato il drago ed è morto nel tentativo di sconfiggerlo. Che ripercussioni ci saranno nella regione? Una scelta dopo l’altra il giocatore vedrà il suo avventuriero crescere, cambiare la sua psiche, il suo atteggiamento verso gli altri ed il suo equipaggiamento.

Attraverso il Domino System ogni decisione è definitiva e ha immediate ripercussioni in tutto il mondo di gioco. Questo sistema è fortemente ispirato alla Teoria del Caos e garantisce ripercussioni imprevedibili nel percorso narrativo! Questo insieme di elementi vuole offrire un'esperienza innovativa agli amanti dei romanzi fantasy e giochi di ruolo.



The Ballad Singer è un GDR ispirato ai libri game e sarà disponibile nel Q4 2018 per PC/Mac e, una volta sbloccati gli Stretch Goal, anche per console.