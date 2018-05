The Banner Saga 2 esce su Nintendo Switch il 7 giugno

Dopo l'arrivo del primo episodio della serie, il parco titoli di Nintendo Switch si arricchirà dal 7 giugno con The Banner Saga 2, come annunciato dal publisher Versus Evil e dallo sviluppatore Stoic Studio. Il gioco è stato originariamente pubblicato ad aprile del 2016 su PC, PlayStation 4, Xbox One, e a luglio dello stesso anno su iOS e Android.

The Banner Saga 2 presenta combattimenti ed animazioni meravigliosamente disegnati in 2D, una storia plasmata dalle scelte compiute dai giocatori (sia nel capitolo precedente che in questo), nuovi personaggi e nuove razze, e battaglie fortemente basate sull'aspetto strategico.

The Banner Saga 2, già disponibile su PC, PS4, Xbox One, iOS e Android, sarà pubblicato su Nintendo Switch il prossimo 7 giugno. Per maggiori dettagli sul gioco, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.