The Banner Saga 3: finestra di lancio anticipata per l'estate del 2018

Lo sviluppatoreha annunciato che la finestra di lancio di The Banner Saga 3 è stata anticipata per l'estate del 2018, pubblicando con l'occasione un nuovo trailer a dedicato al personaggio di Fasolt: lo trovate in cima alla notizia.

Il gioco era previsto originariamente per dicembre 2018, ma a quanto pare gli sviluppatori sono riusciti ad anticipare di qualche mese la tabella di marcia, fissando per questa estate il debutto di The Banner Saga 3 su PC. Per celebrare l'annuncio, Stoic ha pubblicato il primo di una serie di trailer dedicati ai vari personaggi del gioco: nel video di oggi troviamo protagonista Fasolt, guerriero che potete vedere in azione sul campo di battaglia.

The Banner Saga 3 è attesto per l'estate 2018 su PC, ma con buone probabilità potrebbe arrivare in futuro anche su console come avvenuto con i precedenti capitoli della serie.