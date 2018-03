The Banner Saga 3 uscirà anche su Switch in estate; primi due capitoli in arrivo a breve

Ilandato in onda poco fa si è concluso con un annuncio che molto probabilmente farà la felicità di numerosi giocatori., oltre che su PC, uscirà nel corso dell'estate anche su

Il titolo di Stoic, finanziato con successo su Kickstarter, era inizialmente previsto per il mese di dicembre di quest'anno su PC. Diverse settimane fa gli sviluppatori annunciarono l'anticipo della data d'uscita all'estate, e fa molto piacere sapere che entro la data stabilita uscirà anche la versione per la console della casa di Kyoto. Un titolo di strategia come The Banner Saga 3 si sposa perfettamente con la natura portatile di Nintendo Switch.

Per prepararsi alla sua uscita, gli utenti della grande N potranno giocare anche ai primi due capitoli della saga, che verranno pubblicati "presto". Non è stata annunciata una data più precisa, ma è molto probabile che la loro uscita precederà The Banner Saga 3, dal momento che sarà possibile importare i salvataggi, i progressi e le scelte da un capitolo all'altro. Vi terremo aggiornati al riguardo.