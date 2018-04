The Banner Saga 3 uscirà a luglio su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

Quest'oggi, Versus Evil e Stoic hanno finalmente annunciato la data d'uscita di The Banner Saga 3: il titolo uscirà il 24 luglio 2018 in contemporanea su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per l'occasione, il team ha anche svelato il pacchetto di contenuti bonus riservato ai giocatori che decideranno di preordinarlo su PC e Ma, il Dredge Ally Pack. Ecco cosa contiene:

Personaggio Dredge Stoneguard: Eroe di livello 10 Hero chiamato Kivi;

Abilità di combattimento unica: Tank;

Oggetto Dredge unico: Sculptor's Tools;

Araldica esclusiva Dredge;

Titolo eroico unico : “Shield Cleaver";

Esclusiva Banner Saga 3 Overture Track di Austin Wintory, nominato ai Grammy e due volte vincitore di un BAFTA.

Su PC verranno pubblicate tre edizioni digitali: Standard (24,99 euro), Deluxe (29,99 euro, include la colonna sonora di Austin Wintory, un wallpaper, la mappa del gioco e il titolo Gold Wasp) e Legendary (39,99 euro, tutti i contenuti sopramenzionati più il titolo eroico Shadow Walker, l'oggetto leggendario Petrie Clan Ring e il romanzo digitale Gift of Hadrborg).

505 Games si occuperà invece della pubblicazione di The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition (39,99 euro) in formato fisico per PlayStation 4 e Xbox One, confermando i rumor delle scorse settimane. Includerà tutti e tre i capitoli della trilogia, un art-book, un poster, le migliori tracce della colonna sonora e alcuni contenuti digitali in-game.