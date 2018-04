The Banner Saga 3: un video gameplay mostra i primi 30 minuti di gioco

Nella giornata di ieri è apparso in rete un filmato che mostra la prima mezz'ora di gioco di The Banner Saga 3 , capitolo finale della trilogia creata dain arrivo in estate.

Il materiale è stato registrato in occasione della Game Developers Conference 2018 e, per forza di cose, contiene spoiler sui due precedenti capitoli. Pertanto, se non li avete ancora giocati, vi sconsigliamo di procedere nella visione.

Il filmato mette in evidenza le scelte che possono essere compiute dai personaggi all'inizio del gioco al momento dell'incontro con il clan di mercenari Ravens. Dopodiché, gli sviluppatori di Stoic illustrano il sistema di combattimento e le differenti strategie che è possibile mettere in atto. Non finisce qui, poiché è anche possibile vedere in azione il personaggio Juno, giocabile per la prima volta.

Trovate il lungo video gameplay in apertura di notizia. Vi ricordiamo che The Banner Saga 3 verrà pubblicato su PC, Mac e Nintendo Switch nel corso della prossima estate in una data non ancora specificata. L'uscita sulla console ibrida della grande N sarà preceduta dal rilascio dei primi due capitoli della serie. Intanto, recentemente è apparso nei listini di Amazon Canada The Banner Saga Collection per PlayStation 4 e Xbox One, con data d'uscita programmata per il 31 luglio: non è chiaro, tuttavia, quali capitoli includerà.