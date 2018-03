The Banner Saga Collection per PS4 e Xbox One compare su Amazon Canada

Sui listini di Amazon Canada sono comparse le versionidi, con data di lancio programmata per il 31 luglio 2018. Le due console riceveranno una raccolta dedicata alla serie?

Visitando i rispettivi link, infatti, possiamo accorgerci che Amazon Canada ha catalogato The Banner Saga Collection in edizione PlayStation 4 e Xbox One (pubblicate da 505 Games), fornendo in entrambi i casi una data di uscita fissata per il 31 luglio. Al momento, però, le due schede prodotto non sono accompagnate alcuna descrizione, quindi non siamo in grado di dirvi se l'ipotetica Collection di The Banner Saga potrebbe includere soltanto i primi due capitoli oppure anche il terzo.

Quel che è certo, però, è che al momento The Banner Saga 3 è stato confermato solo per PC e Nintendo Switch, senza fare nessuna menzione delle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Ammesso che The Banner Saga Collection venga confermato ufficialmente da 505 Games, dunque, resta da capire quali capitoli della serie e quali contenuti verranno inclusi all'interno della raccolta.

A voi farebbe piacere se la notizia venisse confermata? Per tenervi aggiornati su tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le news più importanti della settimana appena trascorsa.