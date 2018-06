The Banner Saga e Strafe tra i giochi gratis di giugno per gli abbonati Twitch Prime

Twitch ha annunciato i nuovi giochi gratis di giugno per tutti gli abbonati Twitch Prime: la selezione del mese include i primi due capitoli di The Banner Saga e Strafe, lo sparatutto in prima persona ispirato agli FPS degli anni '90.

Di seguito elenchiamo i 5 giochi gratuiti per PC di giugno 2018 riservati agli utenti Twitch Prime:

The Banner Saga

The Banner Saga 2

Strafe

Treadnauts

Tumblestone

Considerando che The Banner Saga 3 uscirà il 24 luglio, si presenta un'ottima occasione per mettersi in pari con la serie in vista del terzo capitolo. Come al solito, i giochi in elenco potranno essere riscattati gratuitamente fino alla fine mese, permettendo di aggiungerli alla propria libreria.

Per saperne di più sul servizio e sui costi dell'abbonamento, potete leggere il nostro Articolo dedicato a Twitch Prime.