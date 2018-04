The Banner Saga Trilogy sarà pubblicato in edizione fisica da 505 Games su console

505 Games annuncia la pubblicazione dell'edizione fisica di The Banner Saga Trilogy per PlayStation 4 e Xbox One, per l'occasione il publisher ha diffuso un nuovo trailer e il packshot ufficiale.

The Banner Saga Trilogy Edizione Bonus sarà venduto al prezzo consigliato al pubblico di €39.99 e permetterà a tutti i fan dei giochi di ruolo di immergersi nell’intera saga di questa epica trilogia.

The Banner Saga Trilogy Edizione Bonus sarà disponibile nei migliori negozi di videogiochi a partire dal 27 luglio 2018 e includerà Banner Saga 1, 2 e 3, un mini art book, un poster, una compilation con le migliori musiche del gioco e un contenuto bonus digitale (Corno di Lichbaen).