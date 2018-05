The Bard's Tale: annunciati i remaster dei primi tre capitoli, vediamo alcuni screenshot

InXile Entertainment e Krome Studios hanno annunciato i remaster dei primi tre capitoli di The Bard's Tale, famosa serie di GDR classici creata da Michael Cranford e sviluppata dalla Interplay Productions. Vediamo alcuni screenshot di comparazione tra le versioni originali e quelle restaurate.

"Dopo alcune conversazioni estemporanee con il team di InXile Entertainment, è saltata fuori la possibilità di realizzare un remaster per la trilogia di The Bard's Tale. Non solo stiamo aggiornando i giochi per farli girare nativamente sui moderni sistemi, ma stiamo anche ridando una riverniciata generale alle esperienze di gioco, per dare a una nuova generazione di fan dei GDR e dei dungeon crawler un'occasione più allettante per provare questi titoli classici." dichiara Lindsay Parmenter, head of development presso Krome Studios.

L'idea, dunque, è quella di ripescare la trilogia classica di The Bard's Tale, recuperando una vecchia saga dei giochi di ruolo (risalente alla seconda metà degli anni '80) da riproporre ai nuovi fan del genere e ai nostalgici. Come potete vedere dagli screenshot riportati a fondo pagina, lo stile grafico sarà più al passo con i tempi, mantenendo però lo spirito autentico degli originali.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori informazioni sui tre remaster di The Bard's Tale, a partire dalla finestra di lancio e dalle piattaforme di destinazione.