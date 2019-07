The Bard's Tale IV Director's Cut ha una data di lancio, sarà un upgrade gratuito su PC

InXile ha finalmente annunciato la data di lancio di The Bard's Tale IV Director's Cut, una versione rivista, corretta e arricchita del dungeon crawler ruolistico originariamente pubblicato a settembre dello scorso anno.

La nuova edizione del titolo sarà disponibile per l'acquisto su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 agosto 2019. I possessori della console Microsoft saranno lieti di apprendere che il titolo sarà incluso al lancio nel ricco catalogo di Xbox Game Pass, mentre i giocatori PC possono gioire ancor maggiormente scoprendo che per loro The Bard's Tale IV Director's Cut sarà riscattabile come upgrade gratuito, previo acquisto della versione originale del gioco.

Di seguito, vi riportiamo le novità incluse nella Director's Cut:

Un nuovo capitolo finale che aggiunge ore di contenuti aggiuntivi;

Nuovi nemici, oggetti e armi, incluse le armi naniche;

Migliaia di correzioni e miglioramenti al gioco;

Interfaccia migliorata e arricchita di nuove funzionalità;

Nuove opzioni per la creazione dei personaggi;

Combattimenti e scontri riequilibrati;

Nuove impostazioni di difficoltà;

Supporto completo al gamepad su tutte le piattaforme.

A corredo dell'annuncio, InXile ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, che vi invitiamo a visionare in cima a questa notizia. La casa di sviluppo, ora facente parte della schiera dei first party di Microsoft, sta parallelamente concentrandosi su Wasteland 3, il nuovo RPG post-apocalittico che, secondo le stesse parole degli sviluppaotori, punta ad offire circa 50 ore di gameplay ai giocatori.