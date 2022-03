The Batman è al cinema: quanti videogiochi dell'Uomo Pipistrello esistono?

Il nuovo film di Batman è arrivato nelle sale dopo una lunga attesa, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione del film The Batman ma l'arrivo dell'Uomo Pipistrello al cinema ci spinge verso la ricerca di una curiosità da soddisfare: quanti videogiochi del Cavaliere Oscuro esistono?

Sin dalla metà degli anni '80 i videogiochi di Batman sono una presenza fissa nel mercato dei videogiochi, sono decine i titoli usciti su PC, Amiga, Nintendo NES, Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive, PlayStation, SEGA Saturn, Xbox 360 e PS3, Xbox One, Nintendo GameCube e PS4, solamente per citarne alcune piattaforme che hanno ospitato negli anni i videogiochi di Batman. Ecco l'elenco definitivo aggiornato al 2022:

Tutti i videogiochi di Batman

Batman 1986

Batman The Caped Crusader 1988

Batman 1989

Batman Return of the Joker 1991

Batman Returns 1992

Batman The Animated Series 1993

The Adventures of Batman e Robin 1994

Batman Forever 1995

Batman & Robin 1998

Batman Beyond Return of the Joker 2000

Batman Chaos in Gotham 2001

Batman Gotham City Racer 2001

Batman Vengeance 2001

Batman Dark Tomorrow 2003

Batman Rise of Sin Tzu 2003

Batman Begins 2005

LEGO Batman The Videogame 2008

Batman Arkham Asylum 2009

Batman The Brave and the Bold 2010

Batman Arkham City 2011

Batman Arkham Origins 2013

Batman Arkham Origins Blackgate 2013

LEGO Batman 3 Gotham e Oltre 2014

Batman Arkham Knight 2015

Batman Arkham VR 2016

Batman Return to Arkham 2016

Batman The Telltale Series 2016

Batman The Enemy Within 2017

A questi titoli si uniscono poi progetti per piattaforme mobile e alcuni giochi educativi usciti negli anni '90 su PC e Mac OS. E per il futuro? Rocksteady (team autore della serie Batman Arkham) sta sviluppando Suicide Squad Kill The Justice League mentre WB Games Montreal è al lavoro su Gotham Knights, non ci sono invece notizie concrete per quanto riguarda nuove avventure single player dell'Uomo Pipistrello.