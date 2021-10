The Batman conquista anche Hideo Kojima: l'autore di Metal Gear promuove Pattinson

In occasione del DC FanDome 2021, gli amanti dell'universo che ruota attorno al Cavaliere Oscuro hanno avuto molti motivi per festeggiare. Tra questi ultimi ha trovato ovviamente spazio la pubblicazione del nuovo trailer di The Batman.

La pellicola, come noto, porterà per la prima volta al cinema Robert Pattinson nei panni di Batman, con il giovane attore che si ritroverà a fronteggiare le insidie e gli enigmi intessuti da l'Enigmista. In arrivo in sala il prossimo 5 marzo 2022, The Batman pare aver entusiasmato anche Hideo Kojima. L'autore della Metal Gear saga e di Death Stranding, notoriamente grande appassionato di cinema, ha infatti espresso un parere decisamente positivo su quanto mostrato in occasione del DC FanDome 2021.



Con il cinguettio che trovate in calce, il game director ha in particolar modo apprezzato i primi assaggi della performance di Robert Pattinson, che dovrà destreggiarsi tra la quotidianità del miliardario Bruce Wayne e le vesti notturne di difensore di Gotham. Hideo Kojima si è inoltre detto soddisfatto dello stile scelto da Matt Reeves per il suo The Batman. Le tonalità cromatiche, l'estetica e i design scelti per la Batmobile e lo stesso simbolo del Cavaliere Oscuro hanno dunque convinto in pieno l'autore videoludico.



E a voi è piaciuto? Se volete saperne di più, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca analisi del nuovo trailer di The Batman realizzata dal nostro Gabriele Laurino.