The Batman, Ready Player One e Creed II: le migliori news Cinema del weekend

Weekend ovviamente denso di contenuti a tema, immancabili dopo il secondo spettacolare trailer e il poster ufficiale, ma lasciando per ultimo il cinecomic Marvel proviamo a focalizzare l'attenzione su altri progetti come l'atteso

Le riprese di The Batman fissate nel 2019?

Nonostante continui incessante il tran tran mediatico sul ritorno o meno di Ben Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro o di eventuali sostituti nel The Batman di Matt Reeves, lo scorso sabato Heroic Hollywood ha riportato l'interessante notizia (non confermata) secondo cui le riprese del film sarebbero state programmate per la prima metà del 2019, con un'uscita quindi prevista nel 2020. Un rumor, ovviamente, ma che arriva dopo mesi di silenzio sulla questione riprese e data d'uscita.



Star Wars confermato in Ready Player One

Dopo le sue dichiarazioni dello scorso venerdì sull'impossibilità di "utilizzare i personaggi di Star Wars nel suo Ready Player One", il regista Steven Spielberg è intervenuto neanche 24 ore dopo per chiarire le sue parole, specificando che "l'uso delle icone principali è stato sfiduciato da lui stesso così come l'utilizzo massiccio di altri personaggi, nonostante questi siano presenti qua e là". Spielberg parla apertamente della presenza di R2-D2 o degli X-Wing, anche se poi in quel coas digitale trovarli sarà davvero difficile. Rimane il fatto che Ready Player One contiene al suo interno anche Star Wars, il che è un bel colpaccio. In aggiunta, a pochi giorni dall'uscita, ecco sbarcare online una valanga di nuove immagini ufficiali del film.



Ivan Drago e figlio sul set di Creed II

Dopo l'annuncio ufficiale ecco finalmente Dolph Lundgren e il pugile semi-professionista rumeno Florian "Big Nasty" Munteanu nei rispettivi panni di Ivan Drago e figlio (ancora senza nome) sul set dell'attesissimo Creed II. Nel film Michael B. Jordan riprenderà il ruolo di Adonis Creed per sfidare il figlio del pugile che uccise suo padre, Apollo. Una battaglia tra eredità, vendetta e perdono.

Ad allenare Adonis ci sarà ovviamente Rocky, sempre interpretato da Sylvester Stallone.



Zack Snyder stuzzica i fan sul fallito Justice League 2

Lo sappiamo, ormai il tempo di Zack Syder nel DCEU è giunto al termine, ma questo non impedisce all'amato/odiato regista di condividere i suoi progetti falliti per Justice League 2, che a quanto pare avrebbero dovuto introdurre i New Gods ora diretti da Ava DuVernay, almeno stando alle parole di Snyder. Un fan ha analizzato la scena della morte di Superman nella Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice, sottolineando la presenza di tre croci che, a detta del regista, "avrebbero dovuto essere un chiaro rimando in Justice League 2". Peccato non accadrà mai.



Le ultime novità su Avengers: Infinity War

Dicevamo, weekend ricco di novità sul crossover diretto dai fratelli Russo. Su tutte, la rivelazione del cambio di look di Scarlett Johansson nei panni di Vedevo Nera, a quanto pare più matura e differente per "far notare il passare del tempo, come richiesto dai registi. Il colore rosso è un segno distintivo di Natasha, quindi cambiarlo avrebbe significato distanziarsi dal passato". Interessante anche il record nelle prevendite di Avengers: Infinity War, adesso primo in classifica per quanto riguarda il primo giorno di messa in commercio. Infinity War sarà poi il film più lungo del MCU, con i suoi 156 minuti, equivalenti a 2 ore e 36 minuti. E per finire la conferma di Peter Dinklage nel cast del cinecomic e l'assenza di Jeremy Renner (Occhio di Falco) nei quote del poster.