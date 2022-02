The Batman x Rocket League: svelato l'evento crossover con MTL e bundle della Batmobile

In occasione dell'arrivo nelle sale cinematografiche di The Batman, i ragazzi di Psyonix celebreranno l'attesissimo lancio del nuovo kolossal hollywoodiano dedicando al Cavaliere Oscuro e a tutti i suoi fan un bundle speciale per Rocket League.

Il piatto forte dell'ultimo pacchetto aggiuntivo confezionato dalla sussidiaria di Epic Games sarà rappresentato, ovviamente, dalla nuova Batmobile progettata dalle Wayne Industries. La reinterpretazione in chiave Rocket League della nuova vettura del Crociato Incappucciato vanterà un telaio ispirato alle muscle car statunitensi, una vernice a tema e un'esplosione gol esclusiva che mostrerà a schermo il nuovo simbolo del Cavaliere Oscuro.

Rocket League: Bundle The Batman (1.100 Crediti)

Auto Batmobile (2022) (carrozzeria Dominus)

Suono motore Batmobile (2022)

Vernice Dark Knight Matte

Ruote Batmobile (2022)

Turbo Batmobile (2022)

Scia Batmobile (2022)

Adesivo Reel Life

Esplosione gol Batman

Il Bundle di The Batman sarà disponibile nel Negozio di Rocket League a partire dal 2 marzo e vi rimarrà fino al 9 marzo. Sempre per la giornata di mercoledì 2 marzo, dalle ore 18:00 italiane e fino alla notte del 9 marzo, sarà possibile partecipare alla Gotham City Rumble, un nuovo evento che proporrà una sfida MTL con regole rielaborate dalle battaglie Rissa Competitiva.

I partecipanti alla Gotham City Rumble potranno sfidarsi in un'arena a tema The Batman utilizzando potenziamenti come il guantone da boxe di The Joker, la fionda del Bat-Grapnel, il salto-rampicante di Poison Ivy e gli spunti di Clayface.