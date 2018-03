The Beast Inside: la campagna Kickstarter si avvia verso il successo, nuovo video gameplay

La campagna Kickstarter diha quasi raggiunto l'obiettivo prefissato dagli sviluppatori. Per festeggiare, è stato pubblicato su YouTube un nuovo video gameplay tratto dalla demo.

Nel momento in cui vi scriviamo, sono stati raccolti 29.253 euro su 37.382 euro richiesti. La versione demo del gioco può essere scaricata da tutti i backer che hanno investito più di 6 euro. Se volete saperne di più e volete contribuire, allora vi rimandiamo alla pagina Kickstarter. Il video, invece, lo trovate in apertura di notizia.

The Beast Inside è un'avventura horror ispirata a prodotti come P.T. e Amnesia. Il protagonista è Adam, un giovane crittoanalista della CIA, che si reca in una casa isolata per dedicarsi in completa solitudine alla decifrazione di un codice sovietico, che potrebbe cambiare le sorti della Guerra Fredda. Nell'abitazione trova però il diario di Nicolas, un uomo vissuto più di un centinaio di anni prima nell'era della Guerra Civile. Mentre cercherà di risolvere il mistero, il passato prenderà vita dando la caccia ad Adam e alla sua famiglia. I giocatori potranno controllare tutti e due i personaggi in entrambi i periodi storici, Guerra Fredda e Guerra Civile. The Beast Inside verrà pubblicato nel 2019 su PC.