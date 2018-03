The Big Bang Theory, Westworld e Daredevil: le Top news di ieri in Serie TV

Eccoci nuovamente qui, per riportare ai lettori che se le fossero perse le Top news della giornata di ieri.sono solo alcuni dei programmi televisivi che hanno rilasciato importanti aggiornamenti ai loro fan e di cui parleremo.

Georgie, il fratello di Sheldon, finalmente apparirà in The Big Bang Theory Proprio così. A quanto pare, l'attore Jerry O'Connell è stato scelto per interpretare Georgie nel finale della Stagione 11 di The Big Bang Theory. Georgie si vedrà al matrimonio di Sheldon e Amy. A lui si unirà Laurie Metcalf, che riprenderà il suo ruolo -ricorrente- nei panni della timorata madre di Sheldon, Mary; la donna accompagnerà suo figlio all'altare. Il fratello maggiore di Sheldon è stato spesso menzionato nella famosa sitcom, ma non l'avevamo mai visto in carne e ossa prima dell'arrivo della nuova serie spin-off Young Sheldon, il cui ruolo è interpretato dal quindicenne Montana Jordan.

Il nuovo, enigmatico poster della seconda stagione di Westworld La HBO ha pubblicato un nuovo, interessante poster di Westworld a solo un mese dalla premiere della seconda stagione. Westworld tornerà infatti il mese prossimo e lo slogan del poster cita testualmente che "Il caos prenderà il controllo". I fan più attenti possono trovare un codice nascosto nella versione in alta risoluzione.

Una nuova aggiunta al cast della terza stagione di Daredevil La serie di successo Marvel/Netflix, Daredevil, ha scelto Jay Ali (The Fosters) come series regular per la prossima stagione. Il personaggio che interpreterà Ali sarà l'agente dell'FBI Rahul "Ray" Nadeem, ufficialmente descritto dalla Marvel come "un onesto, ma ambizioso agente dell'FBI disposto a fare qualsiasi cosa per la sua famiglia".

Ellen Pompeo, star di Grey's Anatomy, sulle questione riguardanti il suo salario La Pompeo, sta spegnendo le voci che vorrebbero il suo salario -10 milioni di dollari all'anno- come causa dell'uscita dallo show delle co-protagoniste Jessica Capshaw e Sarah Drew. "Non è assolutamente vero", ha dichiarato l'attrice in occasione del suo invito al The Ellen DeGeneres Show. Precedentemente, Krista Vernoff, la showrunner di Grey's Anatomy, aveva dichiarato che la coppia di attrici sarebbe stata lasciata libera di andare via dallo show per ragioni creative, e dunque non finanziarie.

Graig Parker si unisce al già nutrito cast di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Mentre ci avviciniamo al finale della quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., che potrebbe rivelarsi un finale di serie, il cast ha accolto una new entry che abbiamo conosciuto e apprezzato in Spartacus e La Spada della Verità (Legend of the Seeker): Craig Parker, che nello show interpreterà l’alieno chiamato Taryan, descritto come “un formidabile trafficante proveniente da un altro pianeta”. Secondo TVLine, Parker arriverà verso la fine della stagione in corso. ABC non ha ancora rinnovato lo show per un’ipotetica sesta stagione.