The Binding of Isaac Repentance annunciato con un teaser

Nicalis ha annunciato The Binding of Isaac Repentance con un breve video teaser della durata di 19 secondi. Purtroppo al momento non ci sono dettagli sul progetto, che verrà svelato ufficialmente durante il prossimo weekend.

The Binding of Isaac Repentance sarà mostrato per la prima volta al PAX West di Seattle in programma dal 31 agosto al 3 settembre, al momento non è chiaro se si tratti di un nuovo episodio della serie, di una corposa espansione o di qualcosa di completamente diverso.

Anche la data di lancio e le piattaforme di destinazione sono avvolte nel mistero ma considerando l'enorme popolarità di The Binding of Isaac è probabile che Repentance possa uscire su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch in contemporanea.