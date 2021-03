The Binding of Isaac: Repentance arriverà anche su Nintendo Switch, è ufficiale

The Binding of Isaac: Repentance, l'ultimo DLC dell'acclamato roguelike già annunciato per PC arriverà anche su Nintendo Switch. La conferma è arrivata oggi da Nicalis da Edmund McMillen che hanno accompagnato la notizia con un trailer.

The Binding of Isaac: Repentance rappresenta l'espansione finale di The Binding of Isaac Rebirth e come si legge nelle note che accompagnano l'annuncio dell'uscita su Switch porterà Isaac in una missione tutta nuova, con territori inesplorati, decine di nuovi nemici, boss inediti, combo di armi e oggetti mai visti. In particolare la nuova versione del roguelike includerà più di 130 nuovi oggetti, una linea narrativa completamente nuova, più di 100 nuovi nemici, più di 25 nuovi boss, 2 nuovi personaggi giocabili, 5 nuove sfide, più di 100 obbiettivi e 5.000 nuove stanze.

Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che Nicalis distribuirà The Binding of Isaac: Repentance sia in versione digitale che fisica. La versione fisica sarà accompagnata da un manuale a colori e da una cover reversibile. The Binding of Isaac: Repentance arriverà su Nintendo Switch nel terzo quadrimestre del 2021.