The Binding of Isaac Repentance: nuovo record di utenti su Steam dopo il lancio del DLC

Sembra proprio che The Binding of Isaac Repentance, l'ultima espansione del titolo Nicalis uscita qualche giorno fa su Steam, abbia avuto un grande successo tra i giocatori PC.

Analizzando la pagina del gioco sul celebre portale Steamdb è infatti evidente come il debutto del nuovo contenuto aggiuntivo di The Binding of Isaac abbia rinnovato l'interesse dei giocatori nei confronti del titolo, facendogli addirittura raggiungere un nuovo record per quello che riguarda il numero massimo di giocatori contemporaneamente sul gioco. Al momento il picco massimo di utenti è di 70.701 ed è stato registrato nel corso della giornata di ieri, domenica 11 aprile 2021. Gli stessi grafici mostrano come in corrispondenza dell'uscita di Repentance siano stati in tantissimi a giocare il difficilissimo rogue-like, che da più di tre anni non vantava un interesse simile sul client Valve.

Chissà come si comporterà il gioco al debutto di Repentance su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso delle prossime settimane. In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il trailer di lancio di The Binding of Isaac Repentance, attualmente disponibile solo su Epic Games Store e Steam.