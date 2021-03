The Binding of Isaac Repentance: sangue e lacrime nel trailer di lancio del DLC

Per celebrare il debutto di The Binding of Isaac Repentance su PC, Nicalis ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale il trailer di lancio dell'ultima espansione del celebre titolo.

Con una durata di poco inferiore al minuto e mezzo, il filmato introduce tutte le novità del contenuto aggiuntivo, il quale non si limita ad aggiungere una serie di nuove ambientazioni ma consente ai giocatori di affrontare anche un centinaio di avversari inediti e ben 25 boss aggiuntivi. Si tratta quindi di un'altra corposa espansione che rende ancora più grande il titolo partorito dalla mente di Edmund McMillen. Per chi non lo sapesse, questo DLC è attualmente in vendita solo su PC tramite Steam ed Epic Games Store al prezzo di circa 12 euro. Va però precisato che Repentance non può essere giocato da chi possiede esclusivamente la versione standard del gioco e può essere acquistata esclusivamente da chi ha nella propria libreria anche Rebirth, Afterbirth e Afterbirth+. A questo proposito, su Epic Games Store è in vendita la versione definitiva del titolo Nicalis al prezzo di 39,99 euro e contenente qualsiasi contenuto, incluso Repentance.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che l'espansione arriverà prossimamente anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Sapevate che The Binding of Isaac 2 si farà, ma non arriverà presto?