The Binding of Isaac: Repentance sarà un corposo DLC

Dopo aver incuriosito tutti gli appassionati con un misteriosissimo trailer, il creatore di The Binding of Isaac, Edmund McMillen, ha svelato qualche informazione aggiuntiva su Repentance.

A differenza di quanto sostenevano alcuni fan, il logo tridimensionale non si riferiva ad un nuovo capitolo e il reale indizio consisteva nella presenza del coltello, riferimento ad Antibirth. The Binding of Isaac: Repentance è infatti un nuovo contenuto aggiuntivo che non solo includerà quanto visto nella mod Antibirth, ma aggiungerà anche altri contenuti inediti. Lo sviluppatore promette un DLC molto corposo e, al momento, non è stata ancora stabilita una data d'uscita. Tra i nuovi contenuti ci saranno anche nuovi brani della colonna sonora e filmati inediti che aggiungeranno dettagli alla complessa storia di Isaac. McMillen ha inoltre fatto sapere che nei prossimi due mesi anche i giocatori console riceveranno i pacchetti booster al momento disponibili esclusivamente per la versione PC del gioco.

Nonostante non sia la prima volta che il creatore di The Binding of Isaac annunci un DLC in questo modo, pare che Repentance sia davvero l'ultima espansione prevista per il gioco. Vi ricordiamo che Edmund McMillen è attualmente al lavoro anche sul gioco di carte collezionabili ispirato ad Isaac e a The Legend of Bum-bo, un dungeon crawler con combattimenti a turni. Tutti i progetti dello sviluppatore potranno essere provati questo fine settimana al PAX West 2018.