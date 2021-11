The Binding of Isaac Repentance: svelata la data d'uscita su console in USA

È ormai da tempo che i videogiocatori sono in attesa di scoprire la data di lancio di The Binding of Isaac Repentance su console e nel corso della serata Nicalis ha finalmente comunicato quando sarà possibile mettere le mani sul gioco.

I giocatori americani potranno acquistare Repentance a partire dal prossimo giovedì 4 novembre 2021, invece in Europa la data d'uscita è ancora incerta e si parla delle prossime settimane. Per quello che riguarda il metodo di distribuzione, The Binding of Isaac Repentance verrà pubblicato su Nintendo Switch e PlayStation 4 sotto forma di contenuto aggiuntivo per chi possiede già le precedenti espansioni e avrà un prezzo di circa 20 dollari. Chi vuole la versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S potrà invece procedere all'acquisto di un pacchetto unico contenente non solo Repentance ma anche The Binding of Isaac: Rebirth, The Binding of Isaac: Afterbirth e The Binding of Isaac: Afterbirth+. Esclusivamente sul Nicalis Online Store sarà inoltre messa in vendita un'esclusiva versione fisica del gioco che verrà lanciata nel corso del 2022 nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

In attesa di scoprire il giorno esatto dell'arrivo del gioco in Italia, vi ricordiamo che The Binding of Isaac ha stabilito un nuovo record su Steam grazie a Repentance.