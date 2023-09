The Binding Of Isaac, è ufficiale: la co-op online sta per arrivare

È ormai da un bel po' che non si parla di The Binding Of Isaac, che con l'espansione Repentance sembrava avesse concluso in via definitiva il suo lungo percorso. A riaccendere l'attenzione dei fan è un post del creatore del gioco, Edmund McMillen, che ha annunciato l'arrivo di una nuova feature.

Con un brevissimo post su X (il social network noto fino a poco tempo fa come Twitter), il noto sviluppatore ha confermato che in The Binding Of Isaac verrà introdotta una modalità cooperativa online, così che i giocatori possano collaborare anche a distanza e non solo in locale. Purtroppo mancano del tutto le informazioni su questo contenuto, visto che il messaggio dello sviluppatore non approfondisce la questione e si limita a confermare in via ufficiale l'arrivo di questa possibilità.

Resta quindi da chiarire se la cooperativa online verrà distribuita con un DLC a pagamento o tramite un aggiornamento gratuito e, cosa ancora più importante, se sarà una feature dedicata a tutti i possessori del gioco o solo per coloro i quali hanno acquistato The Binding of Isaac Repentance (ipotesi più plausibile).

In attesa che il team di sviluppo diffonda ulteriori dettagli sulla coop e magari fornisca anche una finestra di lancio per la modalità, vi ricordiamo che The Binding of Isaac Repentance ha fatto raggiungere al gioco un nuovo record su Steam.