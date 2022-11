The Bird That Drinks Tears: dark fantasy coreano nello splendore dell'Unreal Engine 5

Fondata soltanto nel 2018, affinché fungesse da società madre per Bluehole Studio, l'azienda sudcoreana che risponde al nome di Krafton possiede oggi i diritti di svariati titoli di un certo peso, tra i quali figurano TERA, New State Mobile, Moonbreaker e soprattutto Playerunknown's Battlegrounds.

Mentre prosegue il supporto all'inarrestabile battle royale, la compagnia ha recentemente annunciato di essere al lavoro su un adventure game di stampo fantasy e ispirato a "The Bird That Drinks Tears" (lett. "L'uccello che beve lacrime"), ossia la popolare serie di romanzi di Lee Yeongdo. Analizzando attentamente il visual concept trailer di The Bird That Drinks Tears abbiamo quindi cercato di capire cosa dovremmo aspettarci dal progetto ancora senza nome e destinato alle piattaforme di ultima generazione.

Lo sterminatore di naga

Campione di incassi in Oriente, la serie di Lee Yeongdo è uno dei rari esempi di fantasy coreano, un genere che appunto sostituisce i draghi, gli elfi e le altre creature del fantasy occidentale con concetti squisitamente coreani come i dokkaebi e i ssirum. Protagonista della vicenda è Kagan Draka, un misterioso cacciatore di naga che si ciba delle proprie prede; sfortunatamente non sappiamo cosa spinga il guerriero a voler sterminare l'antica razza di uomini-serpente, ma il significato del suo nome (ottenuto dall'unione di Kaigon e Draka, rispettivamente leone nero e drago, ossia due specie animali sterminate dagli stessi naga) suggerisce che questo possa essere mosso da un ardente desiderio di vendetta.

Benché le informazioni in nostro possesso su The Bird That Drinks Tears siano davvero esigue, sappiamo che all'inizio del racconto il possente Kagan Draka viene scelto come esploratore e incaricato di guidare il cosiddetto "Rescue Party" fino all'Arcitempio di Haensha, affinché questo possa salvare un giovane naga che porta sulle proprie spalle non solo il destino della propria specie, ma anche quelli degli esseri umani, dei dokkaebi e dei lekon. Nonostante quello pubblicato da Kraton sia soltanto un concept trailer, si direbbe comunque che l'azienda sudcoreana non abbia ereditato soltanto l'estetica e i toni di "The Bird That Drinks Tears". Ambientato all'interno di una fitta foresta, il filmato della durata di quasi tre minuti ruota infatti attorno a uno spadaccino ricoperto di sangue e fango, nonché intento ad annientare i raccapriccianti naga incontrati lungo il proprio cammino.

Dipinto come un "Nhaga Eater", quello che potrebbe effettivamente rivelarsi Kagan Draka sembrerebbe un guerriero altrettanto brutale e spietato, non a caso una particolare scena del filmato indica che questo non si faccia alcuno scrupolo ad annientare un intero clan di uomini-serpente e a ridurne a brandelli le carcasse. Visibilmente adirato e quasi compiaciuto dal proprio operato, il cacciatore di naga non si limita, del resto, a uccidere in fretta e furia gli esponenti dell'odiata razza naga, ma si direbbe invece che questi preferisca farli soffrire il più possibile e addirittura instillare dentro di loro una paura senza fine.

Ad aver catturato la nostra attenzione è l'atipica arma impiegata dall'esperto spadaccino per dare il colpo di grazia alle proprie vittime: questo porta infatti con sé una spada caratterizzata da due lame estremamente affilate da entrambi i lati, che puntualmente utilizzata per bloccare la testa dei naga sconfitti in battaglia e decapitarli con un micidiale colpo netto.

Cacciare mostri in Unreal Engine 5

Allo stato attuale sarebbe alquanto prematuro parlare di gameplay, ciononostante il concept trailer realizzato in Unreal Engine 5 ha destato la nostra sincera curiosità circa le effettive potenzialità del progetto. Mescolando il sempre affascinante folklore orientale a un sistema di combattimento brutale (e magari anche frenetico), il team di Krafton Games potrebbe effettivamente riuscire a confezionare un action adventure ispirato e travolgente.

A questo proposito, bisogna riconoscere che il filmato realizzato dal team di sviluppo vanta un colpo d'occhio notevole: il sempre strabiliante Unreal Engine 5 ha invero permesso la creazione di paesaggi caratterizzati da un realismo convincente e di modelli incredibilmente dettagliati. Senza nulla togliere al feroce cacciatore di naga, che abbiamo potuto ammirare chiaramente soltanto nell'atroce sequenza che anticipa la decapitazione eseguita a fine filmato, sono le teste mozzate degli uomini-serpente ad averci impressionati: ricchissime di particolari, le piccole squame che ricoprono i naga donano loro un sottile strato argentato e li fanno apparire dannatamente realistici, anche grazie a un livello di espressività che trasmette con estrema efficacia le sofferenze patite dalle creature decapitate e il palapabile terrore provato al cospetto dello sterminatore.

Non ci è dato sapere quale direzione imboccherà lo sviluppo del progetto senza nome, che a conti fatti negli anni a venire potrebbe diventare qualsiasi cosa, ma in compenso possiamo dare per certo che questo vanterà un'atmosfera dannatamente suggestiva e più che consona ai toni assunti dai romanzi fantasy di Lee Yeongdo. Augurandoci che Krafton possa offrircene quanto prima un ulteriore assaggio, seguiremo gli sviluppi del progetto con sincero interesse.