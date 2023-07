The Borderlands Compilation Pandora's Box classificato in Sud Africa: reveal imminente?

Nella giornata che ha preannunciato l'addio di Borderlands 3 da PS Plus Extra e Premium ad agosto, l'ente sudafricano preposto alla classificazione dei videogiochi in procinto di approdare sul mercato cita una misteriosa Pandora's Box di Borderlands.

Nell'elenco aggiornato dei nuovi prodotti d'intrattenimento appena classificati dalla rating board del Sud Africa troviamo infatti The Borderlands Compilation Pandora's Box. La lista stilata dall'ente sudafricano non fornisce ulteriori informazioni su questa Pandora's Box di Borderlands, eccezion fatta per le indicazioni sulla rosa di piattaforme destinate ad accoglierla (PC e 'console' non meglio specificate).

Ripensando alle analoghe operazioni commerciali condotte da 2K e Take-Two con progetti come Borderlands The Handsome Collection, la misteriosa Pandora's Box di Borderlands potrebbe assumere i contorni di una raccolta comprensiva di tutti i capitoli della saga sparatutto targata Gearbox Software e delle relative espansioni.

In attesa di ricevere maggiori informazioni e chiarimenti sulla Pandora's Box di Borderlands, vi informiamo che dalle pagine della rating board sudafricana sono emersi anche i nomi di Origination (Bandai Namco) e Baten Kaitos I & II HD Remaster per PC. Sempre dall'ente di classificazione del Sud Africa spuntano ulteriori indizi su LEGO 2K Goooal!, la rumoreggiata esperienza calcistica in salsa arcade di 2K.