The Borderlands Show: prima puntata domani, si parlerà del futuro di Borderlands 3

Gearbox Software e 2K Games hanno annunciato che la prima puntata di The Borderlands Show, web series a cadenza mensile presentata da Greg Miller e Fran Mirabella di Kinda Funny, andrà in onda domani 20 settembre alle ore 19:00.

Il Borderlands Show rappresenterà un grande contenitore ricco di informazioni, aggiornamenti sui contenuti di Borderlands 3 in arrivo e opinioni degli sviluppatori. Alla prima puntata parteciperà Paul Sage, direttore creativo del terzo capitolo, che per l'occasione risponderà sia alle domande dei presentatori, sia a quelle più interessanti poste dagli utenti tramite questo modulo. Durante la trasmissione, inoltre, si parlerà del lancio di Borderlands 3 e, soprattutto, del futuro del gioco, con dettagli sull'evento speciale dedicato a Halloween (il primo di molti contenuti gratuiti), sull'aggiornamento gratuito Maliwan Takedown (introdurrà una nuova mappa con nemici e boss inediti) e sui futuri DLC a pagamento di Borderlands 3.

Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti i fan del looter shooter, che potrà essere seguito sul canale ufficiale Twitch di Borderlands. Il terzo capitolo, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store) dallo scorso 13 settembre. Il titolo soffre di alcuni problemi alle performance, ma sorprendentemente la versione PlayStation 4 è più stabile di quella PS4 Pro.