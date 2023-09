The Bornless: il nuovo Battle Royale gratis a base di demoni e magia nera

Chi è solito bazzicare fra gli scaffali digitali di Steam sa bene che la sorpresa è sempre dietro l’angolo. L’ultimo titolo che ha inevitabilmente attirato la nostra attenzione è The Bornless, uno shooter free to play dalle tinte dark e qualche elemento horror.

Ambientato in una location Lovecraftiana, il gioco è davvero cupo, un po’ come la sua storia. All’interno di questo mondo oscuro vi sono sette che non solo adorano i demoni, ma sono persino in grado di completare rituali di magia nera atti ad evocarli nel mondo terreno. L’unico gruppo di cui sappiamo qualcosa al momento è la Chiesa di Orobas, il cui nome deriva proprio dal demone che viene richiamato attraverso una cerimonia intitolata Bornless.

Tale rito è parte integrante del gameplay, poiché la modalità principale del gioco non è che una battle royale PvPvE in cui quattro coppie di giocatori devono vedersela sia con gli avversari umani che con i demoni che possono essere evocati dalle varie squadre. Trattandosi di uno sparatutto in prima persona, bisognerà anche andare in giro a procurarsi bocche da fuoco più potenti, da affiancare agli incantesimi di magia nera e ai gadget che faranno parte dell’arsenale a disposizione dei sopravvissuti. Dando un’occhiata ai filmati di gameplay delle vecchie build, sembrerebbe anche che sparsi per la mappa vi siano alcuni mercanti che, in cambio di alcune risorse, vi forniranno nuovi giocattoli con cui tenere testa ai demoni e agli altri contendenti. Occorre però precisare che il modo in cui sono strutturati i match non è quello classico dei battle royale, perché la vittoria non si conquista semplicemente restando in vita fino alla fine: ogni partita è infatti composta da sei diversi round (uno preliminare, quattro principali ed uno finale), al termine dei quali si stabilirà il vincitore. Non abbiamo invece molte informazioni in merito alla seconda modalità che sarà disponibile al lancio dell’Accesso Anticipato, ma dovrebbe trattarsi di missioni cooperative in cui dovremo eliminare demoni al fianco di altri giocatori.

A destare qualche perplessità è la complessa struttura di gioco, visto che gli sviluppatori fanno promesse che spesso nemmeno le più grosse software house dell’industria sono riuscite a mantenere. Stando alle dichiarazioni del team, i giocatori potranno organizzarsi in fazioni e, in un modo non ben precisato, potranno stabilirsi in una base operativa (le cosiddette Safehouse) all’interno della quale saranno disponibili mini-giochi e missioni, oltre alla possibilità di organizzare tornei. L’espansione dell’hub di fazione andrà ad aumentare anche gli slot disponibili per accogliere nuovi membri, da gestire tramite un sistema di ruoli grazie al quale il gruppo può avere una ben precisa gerarchia. Accumulando vittorie in gioco, sarà possibile accedere a Rifugi Sicuri più grossi e persino fabbricare cosmetici che tutto il clan può indossare. La contesa tra fazioni, che ipotizziamo sia legata prevalentemente alla modalità PvPvE, non servirà esclusivamente ad ottenere la gloria, poiché l’incedere della trama dipenderà dai progressi degli utenti su scala globale. Sul sito ufficiale non si scende troppo nel dettaglio, ma viene assicurato che si scopriranno sempre più dettagli sui vari personaggi e sulla loro storia, magari tramite filmati che verranno sbloccati nel corso del tempo.

Al netto delle idee di base interessanti, gli sviluppatori di The Bornless dovranno riuscire a mantenere tutte le promesse fatte per riuscire ad imporsi sul difficile mercato dei free to play, che in tempi recenti ha mostrato scarso interesse nei confronti dei battle royale diversi dai soliti noti.