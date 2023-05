The Bouncer per PS2: che delusione da Square!

C'era un tempo in cui Squaresoft, oggi Square Enix, amava sperimentare letteralmente in ogni tipo di genere, addentrandosi anche in terreni che non ti aspetti come quelli dei Picchiaduro a Scorrimento. The Bouncer era proprio questo, ma nonostante le allettanti premesse, non centrò il bersaglio.

Pubblicato nel dicembre del 2000 su PlayStation 2 in Giappone, per poi arrivare in Europa e Stati Uniti nel corso del 2001, The Bouncer era un Beat 'em up con elementi da Action/RPG sviluppato dalla stessa Squaresoft in collaborazione con DreamFactory, già autori della serie Tobal e di Ergheiz God Bless the Ring (sapevate a tal proposito che Cloud di Final Fantasy 7 compare in Ergheiz?) per la prima PlayStation.

Ambientato nell'immaginaria metropoli di Edge, la storia vedeva come protagonisti i buttafuori Sion, Kou e Volt, che subiscono un attacco da soldati mascherati del Mikado Group guidato da Dauragon Mikado, che ha il pieno controllo della città. Gli sgherri di Mkado Group rapiscono Dominique, amica di Sion, che parte dunque al salvataggio della ragazza assieme ai suoi compagni. Ha così inizio un'avventura all'insegna delle mazzate, che non mancherà di offrire qualche colpo di scena.

Attraverso un'avventura che alterna combattimenti e sequenze narrative, The Bouncer si pone come un Beat 'em up sulla carta piuttosto incisivo: ogni personaggio ha le proprie caratteristiche specifiche e può destreggiarsi tra i nemici scatenando anche qualche combo di forte impatto. Oltre allo Story Mode non mancavano anche modalità extra, come un multiplayer competitivo in stile Battle Royal fino a 4 giocatori, oltre ad un Survival Mode che metteva i giocatori contro serie di nemici sempre più forti e pericolose.

Nonostante le elevate aspettative trattandosi pur sempre di un'opera Squaresoft, The Bouncer non riuscì a rispettare le aspettative, rivelandosi alla fine una delusione per la maggior parte della critica e del pubblico dell'epoca. Le critiche maggiori vennero rivolte proprio al gameplay, afflitto da inquadrature confusionarie ed un ritmo di gioco altalenante e continuamente spezzettato da filmati e caricamenti. La scarsa longevità dell'opera (lo Story Mode poteva essere completato in un paio d'ore scarse) e la mancanza di reali motivi per rigiocarci penalizzarono ulteriormente un prodotto che non è riuscito a convincere come sperato, dimostrandosi così una delle maggiori delusioni di Square in epoca PS2.

E voi che ricordi avete di The Bouncer? Vi era piaciuto oppure vi aspettavate anche voi qualcosa di più? Raccontatecelo nei commenti!