The Box Cup, grande successo per lo show interattivo di League of Legends

La prima edizione della Kia The Box Cup, nuovo format di No Big Deal, si è rivelato un successo. Lo show match interattivo di League of Legends, che ha visto sfidarsi due squadre selezionate da Paolocannone e Fragola, ha totalizzato oltre centomila visualizzazioni in circa quattro ore diretta sul canale Twitch di PG Esports LoL.

Più di un semplice un torneo, lo show match interattivo di The Box Cup si è rivelato ricco di sorprese e imprevisti per i quasi 80mila utenti unici che lo scorso 30 agosto hanno seguito la diretta su Twitch, specialmente per lo spettatore che è stato estratto a sorte vincendo ben due biglietti per le attesissime LEC Season Finals 2023 di League of Legends a Montpellier, che culmineranno alle 18:00 di oggi 10 settembre con il gran finale tra G2 Esports e Fnatic.

Due squadre selezionate e allenate da Paolocannone e Fragola del team Qlash si sono sfidate a League of Legends mentre, tramite una piattaforma dedicata di gamification, il pubblico poteva intervenire cambiando le sorti dei match. La sfida ha visto trionfare il team di Fragola, che ha vinto 3 match su 4 nella competizione giocata al meglio delle 5. Oltre a diversi cambi di ruolo improvvisi decisi dal pubblico, tra i colpi di scena si annovera anche l'ingresso a sorpresa di due boxed player segreti in sostituzione di uno dei membri di ciascun team: CCRizzi e Hitomi Okami, due amatissimi streamer nei rispettivi ambiti, League of Legends e Cosplay. A catalizzare l'attenzione del pubblico c'hanno invece pensato due dei caster di LOL più amati dal pubblico, Terenas e Kenrhen.

Kia The Box Cup, come anticipato, ha anche dato la possibilità ad un fortunato estratto a sorte di vincere un viaggio a Montpellier e 2 biglietti per le attesissime LEC Finals 2023, di cui Kia è sponsor globale ufficiale. A tal proposito, Giuseppe Mazzara (Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia), ha dichiarato: "Come sponsor globale di LEC, non potevamo perdere l’opportunità di portare alle finali di Montpellier un appassionato di League of Legends e siamo molto felici di averlo fatto attraverso uno show che è stato in grado di raggiungere in maniera efficace e creativa i nostri obiettivi di posizionamento e di target".

L’evento è stato organizzato da No Big Deal e Innocean, grazie ai partner di produzione broadcast PG Esports e tecnica The Rocks. Potete riviverlo in replica a questo indirizzo.