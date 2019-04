The Box: nuova puntata in onda l'11 aprile con il Fossa, Akira, Peterlaw e Kroatomist

Giovedì 11 aprile alle 21:30 andrà in onda la nuova puntata di The Box, primo Late Show su Twitch condotto da Bryan "Box" Ronzani, volto e voce del mondo gaming/Esport in Italia, nonchè inviato di Radio 105.

Nelle prime puntate abbiamo avuto modo di approfondire la conoscenza di alcuni volti celebri del panorama videoludico, tra i quali figurano Alessandro "Stermy" Avallone, Giorgio "Pow3r" Calandrelli, Daniele "Prinsipe" Paolucci e V1ci0us. Il sesto appuntamento vedrà la partecipazione di quattro ospiti d'eccezione: Simone "Akira" Trimarchi, Francesco "Il Fossa" Fossetti, Peterlaw e Kroatomist, non potete assolutamente mancare!

L'appuntamento con la nuova puntata del Late Show è fissato per le ore 21:30 di giovedì 11 aprile sul canale Twitch ByanBox. The Box, ricordiamo, andrà in onda tutti i giovedì sera al medesimo orario fino al prossimo 18 aprile, quando andrà in onda la puntata finale con tanti ospiti e sorprese speciali...