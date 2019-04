The Box: in onda domani 18 aprile l'ultima puntata con Kenobit e Vkingplays

Domani 18 aprile alle ore 21:30 andrà in onda l'ultima puntata di The Box, primo Late Show per la nota piattaforma di streaming condotto da Bryan "Box" Ronzani, volto e voce del mondo gaming/Esport in Italia, oltre che inviato di Radio 105.

Per l'ultima puntata non poteva certo mancare un nutrito gruppo di ospiti illustri. Per l'occasione interverranno Kenobit, maestro del chiptune che suona con il Game Boy fin dal 1989, Vkingplays, Ex giocatore professionista di Hearthstone, Merlo, caster esperto e versatile di DOTA 2, Paladins e Heroes of the Storm, e Kokeshi, una delle italiane più seguite di YouTube e Instagram.

L'appuntamento con l'ultima puntata del Late Show, ricordiamo, è fissato per le ore 21:30 di domani 18 aprile sul canale Twitch ByanBox. Non potete assolutamente mancare!