The Boys: tutti e 6 i volumi della Deluxe Edition sono acquistabili su Amazon

La ristampa in versione Deluxe cartonata della serie di culto di Garth Ennis e Darick Robertson che nel 2019 è diventata una serie TV per Amazon Studios è disponibile su Amazon in 6 volumi, la brutale serie campione di vendite nell’edizione definitiva colma di extra e anche di una storia breve inedita.

In un mondo dove i super eroi sono corrotti e abbietti tanto quanto i criminali che combattono, qualcuno deve metterli in riga. Sono i Boys, un gruppo di individui estremamente pericolosi che “vigilano sui vigilantes” per conto della C.I.A.

Questi 6 volumi speciali (tutti in italiano) che racchiudono ciascuno circa 14 fumetti, sono tutti in vendita su Amazon in edizione stampata con copertina rigida (circa 30 euro a volume) o ad un prezzo nettamente inferiore in versione digitale Kindle (circa 18 euro a volume), di seguito i link:

Le vicende narrate nei fumetti si differenziano dalla storia narrata nella serie su Prime Video, se non siete abbonati al servizio Amazon Prime Video vi ricordiamo che è sempre possibile attivare una prova gratuita di 30 giorni senza obbligo di rinnovo a questo link.